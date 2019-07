Casoria, che colpo in difesa: ha firmato Aliperta

CASORIA - Il Casoria si assicura le prestazioni di Giovanni Aliperta, esperto difensore classe '82. Giovanili nella Viribus con cui esordisce in Serie D, prima di approdare a San Giuseppe Vesuviano e Terzigno. In Eccellenza indossa per più stagioni le maglie di Sant'Anastasia (finale play-off nazionale e successo in Coppa Italia), Volla (Coppa Italia vinta con mister De Michele) e San Giorgio (due finali play-off nazionali). Con l'Albanova dei record stra-vince il campionato di Promozione, lo scorso anno le esperienze a Giugliano e Villa Literno. Difensore che unisce alle straordinarie doti fisiche, ottime qualità tecniche: ambidestro, bravo ad impostare da dietro. "Ho accettato quest'avventura per il valore della piazza, per la serietà della società e per il rapporto professionale ed umano che mi lega a mister De Michele. L'ultima annata non é stata personalmente fortunata, ho voglia di rimettermi in discussione e dimostrare il mio valore, Casoria può aiutarmi a togliermi non poche soddisfazioni", le primissime dichiarazioni del nuovo roccioso difensore centrale viola.

