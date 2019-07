Casoria scatenato, ecco Ventola

CASORIA - Non si ferma il Casoria. I viola mettono a segno un altro colpo di mercato. È ufficiale l'arrivo dell'esterno d'attacco classe '97 Enrico Ventola, reduce dall'ultima stagione all'Afragola. Questo il comunicato del club: Enrico Ventola è un giocatore del Casoria. Classe 1997, giovanili tra Lanciano e Benevento, tre anni ad Avellino; con i lupi l'esordio in Serie B nel match al 'Partenio' vs il Cesena, 16 minuti di cadetteria, subentrando a Roberto Insigne. I prestiti in terza divisione a Messina e Lupa Roma, con i capitolini due reti in Coppa Italia di C, quindi Mantova ed Aversa in D, prima dell'ultima stagione ad Afragola. Annate costellate da fastidi e problemi fisici che hanno condizionato la carriera di questo esterno d'attacco di piede destro, che ama giocare a sinistra, veloce ed esplosivo e che all'occorrenza può posizionarsi dietro le punte. "Ho fame e voglia di riscatto, ho puntato tutte le mie fiches sul Casoria, questa è una stagione per me decisiva. Ho ricevuto diverse chiamate, la spinta per scegliere la maglia viola me l'ha data la carica di mister De Michele; benché non lo conoscessi ha saputo trasmettermi sicurezza ed entusiasmo: sono pronto a dimostrare il mio valore e a dare tutto per questa piazza".