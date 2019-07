Giffoni Sei Casali, il primo acquisto è per l'attacco: preso Citro

GIFFONI SEI CASALI (SA) - Il Giffoni Sei Casali inaugura il calciomercato con un gran colpo per l'attacco. È ufficiale l'arrivo tra i picentini di Luca Citro, centravanti classe 1992 proveniente dall'Alfaterna. Questo l'annuncio della società giallorossa: "La società ASD Giffoni Sei Casali con a capo il Presidente Nicola Cardillo comunica agli organi di informazione e ai suoi sostenitori di aver acquisito le prestazioni sportive di Luca Citro. Poliedrico attaccante classe 1992, rapace d’area molto ricercato sul mercato, Citro proviene dall’Alfaterna e nelle ultime stagioni ha sempre stazionato sul podio dei cannonieri della Promozione: cresciuto nel settore giovanile della Cavese, ha giocato in Serie D con la maglia del Bacoli Sibilla prima di scendere in Eccellenza al Real Nocera Superiore e divenire poi goleador implacabile in Promozione con le maglie di Rocchese (capocannoniere nella stagione 2014/15 con 27 reti), Salernum Baronissi, Sanseverinese e appunto Alfaterna, con cui nell’ultima stagione ha siglato 27 reti issandosi al 3° posto nella classifica cannonieri. Un acquisto di spessore per la compagine giffonese, con Citro pronto a far sognare a suon di gol i tifosi giallorossi".