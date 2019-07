Rione Terra, ufficiale l'ingaggio di Maisto

Pozzuoli (Na) - Il Rione Terra mette a segno il primo colpo in vista della nuova stagione ingaggiando Vincenzo Maisto. Il centrocampista classe 1982 ha giocato in precedenza con Sorrento ed Ebolitana. Questo il comunicato ufficiale del club: "L'ASD Rione Terra Calcio comunica ufficialmente l'ingaggio del centrocampista Vincenzo Maisto. Questo il primo affondo del DS Carmine Ennio che mette così a disposizione di mister Montefusco un giocatore di assoluto spessore e di grande esperienza. Affidate all'esperto classe '82, ex tra le altre di Sorrento ed Ebolitana, le chiavi del centrocampo gialloblu in vista della prossima stagione. Benvenuto al Rione Terra, Vincenzo!".