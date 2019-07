Marigliano - Triplo colpo di mercato per la Marigliese, che si rifà il look dalla cintola in sù. Sono ufficiali, infatti, gli arrivi alla corte di mister Caruso dell'esterno d'attacco classe 1997 Antonio Matrullo e del centrocampista Dino Paradiso (classe 1995), entrambi provenienti dal San Vitaliano. Ingaggiato anche il trequartista Antonio Pispico: il classe 1994, invece, è stato prelevato dal Casalnuovo.