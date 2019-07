Savoia, colpo tra i pali: preso Volzone

Torre Annunziata - Dopo i colpi in difesa, a centrocampo ed in attacco, l’U.S. Savoia 1908 firma un acquisto anche tra i pali. Gianluca Volzone, portiere scuola Benevento, è un nuovo calciatore dei Bianchi di Torre Annunziata. Il classe 2000 è reduce da una stagione con la maglia dell’Altamura, con cui ha collezionato 22 presenze totali, mantenendo la porta inviolata in sei occasioni. Un prospetto giovane che arriva per strutturare la batteria dei portieri a disposizione di mister Carmine Parlato. Il ragazzo di Battipaglia ha subito mostrato il suo entusiasmo all’alba di questa nuova avventura sportiva che lo attende: "Sono molto contento di entrare a far parte di questa squadra, arrivo con grande entusiasmo: non vedo l’ora di iniziare e di mettermi a disposizione sia del Mister che della squadra. Sono onorato di arrivare in una piazza così importante, con obiettivi ambiziosi e tifosi calorosi. Sono contento di aver fatto questa scelta. Il mio idolo? Buffon, come quasi tutti i giovani portieri. Caratteristiche? Cerco di migliorarmi giorno dopo giorno in allenamento: so che sono giovane e ho tantissime cose su cui lavorare. Ci tengo molto a farlo e credo che sia questa la mia caratteristica principale".