San Tommaso, altro rinforzo: arriva il giovane Squillante

SAN TOMMASO - Il San Tommaso, neopromosso in serie D, sta preparando una squadra capace di fare bella figura: "L’A.C.D. San Tommaso Calcio è lieta di comunicare a tutti gli organi di informazione e ai propri tifosi di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive di Mario Squillante. Il neo calciatore dei grifoni, classe 2001, è cresciuto nel Settore Giovanile della Casertana. La scorsa stagione ha vestito la maglia della Battipagliese in Eccellenza. L’operazione è stata portata brillantemente a termine grazie al lavoro di intermediazione dei procuratori Valentino Viviani e Stefano Squitieri e dal direttore sportivo Antonio Dell’annunziata e il Responsabile dell’Area Tecnica Franco Del Gaudio. La società e tutta la famiglia dell’A.C.D. San Tommaso Calcio dà il più caloroso benvenuto a Mario, con la speranza e l’augurio di raggiungere importanti obiettivi insieme" recita il comunicato ufficiale dei gialloverdi.

