Mondragone, il nuovo regista è Salvatore La Torre

MONDRAGONE - "L’ASD Mondragone annuncia a tutti i siti ed organi d’informazione l’acquisto di Simone La Torre. Un colpaccio vero e proprio quello del direttore Francesco Villano che riesce a portare in maglia granata e alla corte di mister Carannante quello che è di sicuro uno dei centrocampisti più forti della categoria, un play con grande qualità già pronto a prendere in mano le redini del centrocampo del Mondragone. Classe 1994 Simone La Torre ha iniziato nelle giovanili del Napoli arrivando anche a disputare la finale della coppa Italia primavera prima di debuttare anche in prima squadra. Per La Torre poi esperienze in serie D con le maglie della Mariano Keller e del Pozzuoli. Successivamente in eccellenza ha indossato la casacca di Gladiator e Albanova prima di disputare nuovamente la serie D con il Portici. Nell’ultima stagione La Torre è stato in forza all’Audax Cervinara nel girone B di eccellenza dove grazie al suo rigore decisivo è riuscito a conquistare la coppa Italia battendo in finale il Giugliano. Un colpo da 90 vero e proprio per il Mondragone che dunque per questa stagione potrà contare sulla bravura ed esperienza di La Torre che già non vede l’ora di lottare per i colori granata!" si legge sul sito ufficiale del club rossoblu.

