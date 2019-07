Pol. Grotta, preso Salvatore Romano

GROTTAMINARDA - La Polisportiva Grotta, tramite una nota, ha comunicato "di essersi assicurata le prestazioni sportive di Salvatore Romano. Portiere classe 2002, Romano ha militato nelle giovanili dell’Avellino con cui ha partecipato al campionato Under 15. Nell’ultima stagione ha difeso i pali del Benevento Under 17. Romano arriva in prestito dal Benevento. Il giocatore è stato assistito nella trattativa da Emanuele Marzocchi che si ringrazia per la collaborazione. Da parte di tutta la società, un caloroso benvenuto ed un grosso in bocca al lupo a Romano per la nuova stagione".