Virtus Cilento: ecco Tesoniero, Conte, Esposito e La Manna

SALERNO - Quattro ingressi di mercato nella rosa e uno nello staff dirigenziale comunicato dalla Virtus Cilento. Nello staff si segnala l'entrata di Ugo Schiavo, che rivestirà il ruolo di direttore generale. Per i nuovi volti, la società ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con Andrea Tesoniero. Il portiere di Monteforte Cilento classe '88, già ritenuto uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo, vanta l'esperienza come terzo portiere in Serie A con il Chievo. Altro ingresso, quello di Gerardo La Manna: "Il difensore vallese classe 99 dopo una trafila di trascorsi da under con Gelbison ed Ebolitana approda alla corte di Mister Castiello confermandosi in questi ultimi anni uno dei giovani piu' promettenti del territorio cilentano. Nel reparto difensivo, e' un giocatore duttile, sinistro naturale,ha la capacita' di ricoprire anche il ruolo di esterno basso. L' acquisto di Gerardo La Manna e' la conferma dell obiettivo del comprensorio di valorizzare giovani talenti cilentani". "Altro tassello cilentano di esperienza e spessore in casa Virtus che si aggiudica le prestazioni del centrale difensivo Giuseppe Conte cresciuto come under nelle file della Gelbison . Il difensore di Santa Maria di Castellabate ha trascorsi tra campionati di Eccellenza e Promozione ad alto rendimento collezionando negli ultimi anni tre finali play off, l'ultimo con la Sanmaurese, intelligenza tattica e grande lettura difensiva le sue doti ,dara' sicuramente un apporto importante al progetto sportivo comprensoriale". Infine, è stato annunciato l'arrivo di Emanuele Esposito: "Il giocatore classe 98 cresciuto nelle file del Pro Velia e poi da under nella Gelbison ha messo subito in risalto le sue doti. Forza Fisica ed una reattivita' esplosiva gli permettono di ricoprire piu' ruoli in mezzo al campo. Un altro giovane cilentano di grande prospettiva su cui puntare"