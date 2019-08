Vis Ariano Accadia, Del Vecchio è il nuovo allenatore

ARIANO IRPINO - La Vis Ariano Accadia del presidente De Rosa ha annunciato "che sarà Gerardo del Vecchio il mister per il prossimo campionato. Il trainer arianese, vittorioso con lo Sporting Accadia, nella stagione scorsa, torna a casa, veterano dell’ambiente ha già ben figurato in diverse occasioni, sia in Eccellenza, negli anni 2013 e 2014, sia in Promozione raggiungendo la semifinale playoff. A lui va un grosso in bocca al lupo. Il mister, in attesa del l’ufficialità del ripescaggio in Eccellenza è già a lavoro per l’allestimento della squadra e dello staff tecnico, con i quali si ritroverà il 5 agosto presso lo Stadio Renzulli di Ariano Irpino per dare il via alla preparazione".