Plajanum Chiaiano, preso Cirillo

Chiaiano - Nuovo volto in casa Plajanum Chiaiano che accoglie un giovane regista. È ufficiale, infatti, l'arrivo di Roberto Cirino, centrocampista classe 2000 che vanta già esperienza in Eccellenza con Giugliano, Flegrea e Mariglianese. Questa la nota del club: "Roberto Cirino è nuovo giocatore del Plajanum Chiaiano. Il giovane regista che vanta numerose presenze in Eccellenza sarà un tassello fondamentale della nostra squadra. Il giocatore classe 2000, conta tra le sue ex squadre Giugliano, Flegrea e Mariglianese. Fantasia e precisione a servizio della squadra".