Mondragone, ufficiale il ritorno di Nugnes

Mondragone - Gradito ritorno in casa Mondragone. Il centrocampista Luigi Nugnes, infatti, è ufficialmente granata, ancora una volta. Questo l'annuncio del club: "L’ASD Mondragone annuncia a tutti i siti ed organi d’informazione l’acquisto di Luigi Nugnes. Ritorna a casa il centrocampista classe 1998, mondragonese doc che in passato ha già avuto modo di vestire la maglia della squadra della sua città nella stagione 2017/2018 sempre agli ordini di mister Carannante che dunque lo ritroverà anche questa stagione. Curriculum di tutto rispetto per Nugnes che nonostante la giovane età può vantare un’esperienza nel settore giovanile del Latina, oltre ad aver vestito nel campionato berretti e in quello di lega pro la maglia del Fondi. Inoltre varie esperienze in serie D con le maglie di Turris e Gragnano, nell’ultima stagione esperienza nel Lazio con la maglia dell’Ausonia. Qualità e fantasia per il centrocampo del Mondragone grazie all'Avvocato Pino Fardella che è riuscito a riportare a casa Nugnes. Emozionato e determinato è già pronto a tuffarsi in questa nuova avventura con la maglia granata del suo Mondragone".