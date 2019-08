Marcianise, arrivano Colella e Costanzo

MARCIANISE - Il Marcianise ha annunciato due nuovi arrivi. Il club ha annunciato "l’ingaggio del centrocampista Carlo Colella. Decisiva nella riuscita dell’accordo, la caparbietà del Direttore Tecnico marcianisano Giuseppe Cicala, qui in foto col nuovo acquisto. Colella e’ un centrocampista del 1992 con trascorsi importanti : E’ cresciuto nella primavera del Napoli e nel 2011 ha giocato in C2 con l’Ebolitana. L’anno successivo approda a Fondi e poi a Casale sempre nella stessa categoria.

Nel 2013 scende in serie D con la Mariano Keller e nel 2014 ancora D con il Progreditur Marcianise. Negli ultimi anni ha disputato l’Eccellenza col Mondragone indossando la fascia da capitano. Un grande acquisto per la squadra di mister Valerio che a breve comincerà il ritiro precampionato". Successivamente, il Marcianise ha comunicato "di aver ingaggiato per la stagione 2019-2020 il calciatore Gervasio Costanzo. Classe 1995 e’ un terzino destro e proviene da un’ottima annata con la Frattese. Cresciuto calcisticamente proprio con la Frattese, esordisce in Eccellenza nel 2013 disputando 23 presenze e realizzando anche un goal. L’anno dopo sempre a Frattamaggiore ma in Serie D mentre nel 2015 si trasferisce all’isola Liri ancora in quarta serie. L’anno scorso campionato da protagonista con i nerostellati dove ha sfiorato la promozione insieme all’altro nuovo acquisto Giuseppe Allegretta".