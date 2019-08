Alfaterna, presi Napoletano, Petrosino e Cicalese

NOCERA INFERIORE - Tre nuovi arrivi per l'Alfaterza, annunciato dal club: "Doppio colpo "under" messo assegno dal Direttore Generale Giulio Ferrentino che, approfittando dell'assenza del Ds Cirillo con un vero e proprio blitz si e' assicurato le prestazioni sportive per la stagione sportiva 2019/2020 di Napoletano Agostino classe 2000 , oltre 60 presenze in Eccellenza con il Castel San Giorgio e Petrosino Francesco classe 2001 ex Nocerina , ultimo anno 20 presenze in Eccellenza con la Scafatese". "Ultimo arrivo in casa Alfaterna...Michele Cicalese classe 2000 attaccante capocannoniere Nocerina Under 17 2 anni fa,poi rottura del crociato e quest'anno anche 1 presenza in D sempre con la Nocerina".