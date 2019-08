Nocera Inferiore - Prosegue incessante l'opera di rafforzamento dell'Alfaterna in vista della prossima stagione in Eccellenza. La società ufficializza ben tre operazioni in entrata: l'arrivo del centrocampista classe 1998 Federico Cappelli, ex Portici e Polidoro, il terzino ex Paganese, Cavese e Frattese Mirko Calpaldo (1995), oltre a Francesco Di Sanza, già ex Castel San giorgio e Rocchese.