Scafatese, doppio colpo: presi Catello e De Caro

Scafati - Doppio arrivo per la Scafatese che ufficializza l'ingaggio di Esposito Catello, mediano classe 2001 e l'esterno offensivo Ugo De Caro (2001), queste note: "La Scafatese Calcio 1922 comunica di aver trovato l'accordo per l'ingaggio del centrocampista centrale Esposito Catello. Under classe 2001, Esposito vanta già esperienze nel campionato di Eccellenza avendo vestito la maglia del Mondragone. La Scafatese Calcio 1922 comunica di aver raggiunto l'accordo per il tesseramento di Ugo De Caro. Esterno offensivo classe 2001, De Caro ha vissuto trascorsi importanti militando nei settori giovani di Sampdoria e Napoli, mentre nella scorsa stagione ha vestito la casacca del Villa Literno".