Virtus Cilento, novità in campo e fuori: ecco il nuovo Dg Schiavo e il jolly Merola

Salerno - Doppia novità per la Virtus Cilento che, oltre alla nomina di Ugo Schiavo come nuovo Direttore Generale , annuncia l'arrivo del jolly classe 1992 Cristian Merola. Queste le note ufficiali del club: "La Virtus Cilento, società che punta a ben figurare nel prossimo torneo di Promozione, continua la sua campagna di rafforzamento dentro e fuori dal campo.Il sodalizio cilentano, presieduto dal patron Carmelo Infante, ha ufficializzato l'ingresso in società di Ugo Schiavo. Il noto avvocato, che ha legato negli ultimi anni il suo nome al mondo del calcio, ricoprirà il fondamentale ruolo di direttore generale. La Virtus inserisce, così, all'interno del suo organigramma un professionista, cilentano, dalle indiscusse capacità e una pedina di esperienza e dal grande spessore umano". "Nuovo innesto in casa Virtus Cilento. La formazione del patron Carmelo Infante, che parteciperà al prossimo torneo di Promozione, si è assicurata le prestazioni di Cristian Merola, che ha militato nelle ultime stagioni nelle fila del Velina. Il difensore, classe '92, è dotato di buona struttura fisica abbinata a rapidità e discreta tecnica di base. Il cilentano Merola, jolly che può giocare anche nella zona nevralgica del campo, va a riempire, così, il pacchetto arretrato in forza al tecnico Castiello"