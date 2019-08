Angri, ufficiale: preso il difensore Terracciano

ANGRI - Tramite una nota, l'Angri ha comunicato che "per la stagione 2019/2020, Mario Terracciano vestirà la maglia grigiorossa. Difensore centrale, classe '81, di grande esperienza che nella sua carriera è stato protagonista per 11 anni sui campi di Serie C1 e C2, collezionando presenze e gol. Inizia la sua carriera tra le fila della Puteolana dove resta dal 1998 al 2003, dove partecipa a due campionati di Serie D ed a tre campionati di Serie C2. Poi tanta Serie C fino al 2010, con le maglie di Manfredonia, Acireale, Juve Stabia, Scafatese, Nocerina. Poi tanta serie D con Viribus Unitis, Nardò, Turris, Gladiator, Savoia, Brindisi e Torrecuso. Nell'ultim stagione torna a vestire la maglia della Puteolana".