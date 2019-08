Puteolana ecco La Pietra, Antignano, Canale e Apredda

POZZUOLI - Quattro under annunciati dalla Puteolana. Questi i comunicati della società:

"La Asd Puteolana 1902 è lieta di annunciare ai propri sostenitori di aver rilevato dalla Puteolana 1909 e di essersi assicurata per la stagione sportiva 2019/2020 la presenza in organico dei calciatori categoria "Under" Fabio La Pietra, Giuseppe Antignano e Luca Canale. Nato a Napoli il 17/10/2000 e proveniente dal Castrovillari, Fabio La Pietra ricoprirà nella 1902 il ruolo di attaccante. Giuseppe Antignano e Luca Canale, entrambi classe 2001, saranno rispettivamente il nuovo terzino destro e il nuovo difensore a disposizione della rosa granata. Questi tre giovani calciatori, grazie al loro entusiasmo e alla loro bravura tecnica, sapranno dare un validissimo supporto alla nuova squadra guidata da Mister Andrea Ciaramella. Tutta la società dà un caloroso benvenuto nella Casa del Diavolo a Fabio La Pietra, Giuseppe Antignano e Luca Canale e ringraziano vivamente il Presidente della 1909, il Sig.Fiore, per la collaborazione.

La Puteolana 1902 è lieta comunicare di essersi assicurata per la stagione sportiva 2019/2020 la presenza in organico del calciatore categoria “Under” Francesco Pio Apredda che ricoprirà il ruolo di interno di centrocampo. Nato a Napoli il 16/03/2002, il nuovo acquisto dei Diavoli ha disputato l’ultima metà di stagione nella Scafatese, mettendo a segno tre reti. Nonostante la giovane età, Apredda ha dimostrato grande professionalità ed elevate doti tecniche e fisiche, elementi che hanno convinto la dirigenza a puntare su questo giovane professionista. Tutta la società dà un caloroso benvenuto nella Casa del Diavolo a Francesco Pio Apredda".