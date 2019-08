Villa Literno, confermato Vanità

Villa Literno - Gradita conferma in casa Villa Literno. Pasquale Vanità resterà biancorosso per un altro ann, come svela la nota della societò: "Ancora un rinnovo eccellente in casa biancorossa. Pasquale Vanità, difensore laterale sinistro con spiccate proprietà offensive, classe 2001, anche nella prossima stagione vestirà la maglia biancorossa del Villa Literno Calcio.

La Società augura buon lavoro al nuovo giocatore biancorosso. A partire dal prossimo 12 agosto quando la squadra agli ordini di Piero Cristiani si radunerà per preparare la prossima avventura".