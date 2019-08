Virtus Goti, ecco il rinnovo di Stellato

Benevento - Marcello Stellato resterà ancora un calciatore della Virtus Goti, come annuncia lo stesso club con questa nota ufficiale: "Rinnovo di grande importanza e di elevato spessore in casa Virtus Goti: Stellato Marcello classe '02 nonostante il forte interesse di squadre di categorie superiore, consigliato dal ds Caruso decide di rimettere ancora per un altro anno la casacca biancorossa,andando così a costituire il parco under per Del Prete. È stata la rivelazione a centrocampo dell'anno scorso , lo staff goto gli rida' il benvenuto con l'augurio di raggiungere insieme traguardi importanti!"