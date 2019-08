Gragnano, ufficiale: Alfonso Belmonte è il nuovo tecnico gialloblù

Gragnano - Alfonso Belmonte è il nuovo allenatore del Città di Gragnano, come rivela lo stesso club gialloblù con questa nota ufficiale: "L’ASD Città di Gragnano è lieta di comunicare a tutti gli organi d’informazione che il sig. Alfonso Belmonte assumerà la guida tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2019/2020. Alfonso Belmonte negli ultimi sei anni ha ricoperto il ruolo di allenatore all’interno del prestigioso settore giovanile della Juve Stabia approdando nell’ultima annata sulla panchina della formazione Berretti delle Vespe. Lunga e prestigiosa la carriera da calciatore con tre esperienze in Serie D tra le fila di Sarnese, Angri e U.G. Manduria. Da giocatore ha anche vestito la maglia del club gialloblù per ben tre stagioni, tra il 2000 ed il 2003, indossando per due anni la fascia da Capitano.

Ecco le prime dichiarazioni del nuovo tecnico gialloblù ai media ufficiali del club: “Sono davvero contento di quest’opportunità ed emozionato di tornare a Gragnano. Mi hanno convinto la passione e la carica di Gaetano Battiloro ed Enzo Agliano, uomini di calcio con idee e capacità. Ho ovviamente un ottimo ricordo della città, ho vissuto tante esperienze positive che spero di rivivere da allenatore. Non vedo l’ora di iniziare subito a lavorare sodo, partiamo con un po’ di ritardo rispetto ad altre compagini ma siamo pronti a colmare questo gap e dare alla piazza una squadra all’altezza della situazione. Forza Gragnano!”.