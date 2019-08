Savoia, ecco tre giovani: Laino, Riccio e Mancini

Torre Annunziata - "Giornata di ufficialità in casa biancoscudata, con il vice presidente, nonché consulente di mercato, Renato Mazzamauro ed il direttore sportivo Marco Mignano impegnatissimi nella ricerca di calciatori under che rafforzino il roster a disposizione del tecnico Carmine Parlato. In tal senso vanno lette le firme di tre giovani calciatori, i quali entrano così nel calcio dei grandi: Alessandro Laino (2002), Pierluigi Riccio (1999) e Christian Mancini (2002). Ma andiamo per ordine, cominciando da Laino: difensore centrale adattabile anche nel ruolo di terzino, gode di un buon senso della posizione ed è un giocatore con molte attitudini tattiche. Alessandro, dopo la firma, si è detto entusiasta: «Questo è il mio terzo anno al Savoia: ormai è diventata una questione di cuore! Infatti, nonostante abbia ricevuto proposte da altre società, ho deciso di rimanere qua. Sono il più piccolo della squadra e questo dato mi dà molte più motivazioni: voglio dimostrare che l’età è soltanto un numero». Riccio, invece, proviene dalla Paganese ed è reduce da una stagione in prestito alla SSD Jesina Calcio. Difensore centrale che fa della tecnica uno dei suoi punti di forza e ne dà mostra impostando il gioco dalle retrovie. Una nuova stimolante avventura è iniziata per Pierluigi: «Sono contentissimo di essere approdato al Savoia, una piazza storica con una grande storia alle spalle. Ringrazio la Società per la fiducia che mi ha dato e spero di raggiungere traguardi importanti insieme ai miei compagni». Christian Mancini, infine, è un giovane interno di centrocampo cresciuto nell’Olimpia Casalnuovo, con cui 2 anni fa ha vinto il campionato regionale. Durante la scorsa stagione, inoltre, è stato promosso in prima squadra, disputando il campionato di Promozione e collezionando 31 presenze con 4 gol. «Ringrazio la Società, il Mister e lo staff per avermi dato fiducia: spero di ripagarla, in campo, nel migliore dei modi» è stato il commento del neo calciatore oplontino".