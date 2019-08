Agropoli, tre conferme: Capone, Russo e Garofalo

Agropoli - Non c'è tempo da perdere per l'Agropoli, ora che la Serie D è certezza. Tre conferme e sei nuovi arrivi per i delfini, come rende noto la stessa società: "Raggiunto l'accordo per la conferma del portiere Andrea Capone. Sono stati inoltre confermati Nicola Russo e Alessio Garofalo. La società, inoltre, ha raggiunto l'accordo con: Nino Pablo Guglielmo Sanchez, portiere spagnolo classe 1995 proveniente dal Giana Erminio; Christian Costa, difensore 19enne proveniente dalla Primavera del Palermo; Tata Semati, attaccante esterno di nazionalità libica; Luka Vekic, attaccante sloveno classe 1995, strappato alla Cavese; Abdou Babacar, centrocampista classe 1997, di nazionalità spagnola. Tra gli under, ingaggiato il classe 2002, Carlo Orefice, centrocampista. Benvenuti e Forza Agropoli".