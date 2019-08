Sibilla Flegrea, primi arrivi: Fiore e Colesanti

Bacoli - Primi arrivi in casa Sibilla Flegrea. Sono ufficiali gli innesti di Carlo Fiore e Ennio Colesanti, come rende noto la neonata società con questa nota ufficiale: "La Società A.S.D Sibilla Flegrea comunica ufficialmente di aver raggiunto l'accordo per le prestazioni sportive di Carlo Fiore. Difensore classe '89, prodotto del settore giovanile del Napoli, ha militato in molte piazze importanti tra cui Neapolis in Lega Pro e Puteolana in Serie D e di Ennio Colesanti, attaccante classe '92 che ha militato nel corso della sua carriera in piazze importanti come quelle di Ponticelli , Quartograd , Casalnuovo e Puteolana".