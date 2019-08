Virtus Goti, ufficiale l'arrivo di Mortaruolo

Volto nuovo in casa Virtus Goti. E' ufficiale, infatti, l'arrivo del difensore Gaetano Mortaruolo, annunciato dal club con questo comunicato: "Nuovo acquisto per la Virtus Goti : si assicura le prestazioni sportive di Gaetano Mortaruolo difensore centrale classe '92, l'anno scorso ha giocato con il Ponte, ha indossato le maglie della Forza e Coraggio, Torrecuso (serie D) é dotato di grinta, tenacia e tanta esperienza; ingredienti giusti che Del Prete voleva per il suo reparto difensivo. Un rinforzo di grande spessore, un baluardo che guiderà la difesa gota del prossimo campionato. Ha detto sì a patron Carfora per il progetto ambizioso della compagine saticulana e si è sentito onorato di far parte di una società che negli ultimi anni ha fatto sempre ben parlare di sé raggiungendo ottimi piazzamenti! Benvenuto Mortaruolo da oggi sei un GOTO come noi!"