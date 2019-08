Real Agro Aversa, preso l'under Ogbonna

Aversa - Colpo Under per il Real Agro Aversa. Ecco il terzino Emmy Ogbonna: "Un fortissimo Under per il Real Agro Aversa: alla corte di mister Sannazzaro Giovanni arriva il 2001 Emmy Ogbonna, terzino che saprà sicuramente giocarsi le chance per essere protagonista nel prossimo campionato di Promozione 2019-20. Colpo del direttore sportivo Eleonora Paolo Filosa che ha proposto al presidente Guglielmo Pellegrino uno dei calciatori più talentuosi dell'ultima Promozione in quella determinata zona del campo grazie alla collaborazione col direttore dello Sporting Village Pasquale Palma. Sì perché Ogbonna non è nuovo a questa categoria avendo già giocato l'anno scorso in Promozione con la maglia della Virtus Liburia. I primi passi nel mondo del calcio con Villaricca e Sporting Village. Ora la sfida Aversa, con la quale si aggregato sin dall'inizio della preparazione al 'Comunale' di San Marcellino, per "riuscire ad essere protagonista in Promozione in una squadra che ha voglia di vincere il campionato. Sogno di poter giocare anche in Eccellenza con questa maglia". Ogbonna si è immediatamente integrato nel gruppo "visto che c'è tanta simpatia e sono tutti ragazzi perbene, è chiaro che sono anche tutti professionisti e quando si entra il campo esiste solamente il lavoro. Qui sto trovando una serietà incredibile, professionalità incredibili. Una società solida che sono sicuro porterà Aversa sempre più in alto".