Nocerina, Di Costanzo: "Girone H molto difficile"

Nocera Inferiore - E' arrivato il commento del tecnico rossonero Nello Di Costanzo sulla composizione del Girone H, praticamente una piccola serie C: "Il nostro girone è quello con maggiori pretendenti alla vittoria finale. Foggia, Taranto, Bitonto e Casarano sono tutte pretendenti accreditate per la promozione in Serie C. Il nostro obiettivo è la salvezza e faremo di tutto per ottenere il risultato. La rosa è giovane ma non escludo che ci saranno altri innesti per aumentare l’esperienza della squadra. Per concludere ricordo a tutti che abbiamo dalla nostra una tifoseria straordinaria e riconosciuta da tutti. Sono sicuro che saranno il nostro grande punto di forza”.