Nuovo acquisto per la porta della Palmese. E' ufficiale l'arrivo di Vincenzo De Caro, estremo difensore classe 2001 prelevato dal San Vito Positano. Questo il comunicato del club: "È il classe 2001 VINCENZO DE CARO, l’ultimo rinforzo in casa rossonera. Vincenzo andrà a rinforzare e completare il reparto portieri della rosa a disposizione di mister Sanchez. All’ex San Vito Positano il consueto in bocca al lupo da parte della società".