Città di Gragnano, colpo Franzese per la mediana

GRAGNANO - Con un comunicato ufficiale, il città di Gragnano annuncia un nuovo colpo di mercato: "L’ASD Città di Gragnano è lieta di comunicare a tutti gli organi d’informazione di aver raggiunto l’accordo con Roberto Franzese per la stagione sportiva 2019/2020. Franzese, classe 1980, è un centrocampista di comprovata esperienza e qualità che nella scorsa stagione ha difeso i colori del Savoia in Serie D. In carriera può vantare 245 presenze in Lega Pro indossando le maglie di Giugliano, Teramo, Gallipoli, Paganese, Andria, Aversa Normanna, Celano ed Aprilia. In Serie D invece sono 271 i gettoni tra le fila di Thiene, Ottaviano, Ebolitana, Viterbese, Isola Liri, Termoli, Olbia, Picerno ed appunto Savoia".

