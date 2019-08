Audax Cervinara, ufficiale: Carotenuto nuovo volto in attacco

CERVINARA - "Con grande soddisfazione la società Audax Cervinara Calcio 1935, nella persona del Presidente Giordano, annuncia di essersi assicurata le prestazioni sportive di Pasquale Carotenuto, attaccante classe 1982. Grande lavoro del Direttore Sportivo, Francesco Vitaglione, che porta a termine la trattativa con uno dei calciatori più richiesti anche grazie alla fattiva collaborazione dell’intera società, compreso il main sponsor che ha permesso di portare a termine l’intera operazione. Reduce dall’esperienza con il San Tommaso, con il quale ha vinto l’ultimo campionato di Eccellenza, è un attaccante da oltre 200 goal in carriera. Tra le sue esperienze tanta Serie D e tanta Eccellenza con altrettanti campionati vinti oltre a qualche anno tra i professionisti in Serie C. Le sue presenze, e i suoi goal, le troviamo in squadre come Pomigliano, Casertana, Nocerina, Scafatese, Ischia, Arzanese, Neapolis, Afragolese, Puteolana, Nola e tante altre. Questo di Pasquale Carotenuto possiamo definirlo uno dei migliori acquisti di sempre della storia calcistica cervinarese, rappresenta un grande colpo messo a segno dalla neo-società guidata dal Presidente Giordano e dal DS Vitaglione che, dopo tanti giorni di lavoro, offrono a Mister Braca, e a tutti i tifosi, un calciatore che ha tanta fame di vittoria e che conta già 11 campionati vinti tra Serie D ed Eccellenza, oltre a 2 vittorie in Coppa Italia, quasi tutti consecutivi" recita il sito ufficiale dell'Audax Cervinara.

Le parole del presidente

Il Presidente Michele Giordano è entusiasta: “Voglio dare il mio benvenuto a Pasquale che da oggi è ufficialmente arruolato alla causa dell’Audax Cervinara; non è la ciliegina sulla torta, è il frutto di un lavoro di squadra e delle splendide sinergie che si sono realizzate, Forza Cervinara. A tutto lo staff e al direttore va il mio ringraziamento per il lavoro svolto.” Proprio per questo, ancora più di prima, chiediamo a tutti i tifosi di sostenerci, di avere sempre più fiducia in questa società e di colorare, ogni domenica, le gradinate del “Canada – Cioffi” con i colori del nostro cuore! Intanto, a Pasquale, facciamo i nostri auguri ed auguriamo le migliori fortune con la casacca del Cervinara sperando nel raggiungimento di importanti obiettivi".

