Sibilla Flegrea, Battaglia è biancazzurro

BACOLI - La Sibilla Flegrea comunica ufficialmente di aver raggiunto l'accordo per le prestazioni sportive di Antonio Battaglia. Difensore classe '92, Battaglia ha militato nel corso della sua carriera in piazze importanti come quelle di Turris, Mari F.C, Rus Vico, Maddalonese, Formia. Queste le sue prime dichiarazioni: "Ho deciso di abbracciare il progetto di questa società, sia per la serietà della dirigenza sia per la figura del mister che mi ha dato presupposti per un campionato da protagonista e con grandi obiettivi. Sicuro di ricambiare la fiducia con il mio massimo impegno".

