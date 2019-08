Lacco Ameno, ecco Cantelli, Lombardi e Muscariello

LACCO AMENO - Tre nuovi arrivi per il Lacco Ameno: Cantelli, Lombardi e Muscariello. Questi gli annunci della società: "L’A. S. D. Lacco Ameno è felice di comunicare agli organi di stampa ed ai suoi tifosi di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive di Daniele Cantelli calciatore classe 1999 proveniente dall’ultima esperienza con il Real Forio. Cantelli è da sempre giudicato come uno dei giovani più talentuosi del panorama isolano, lacchese doc, entra così a far parte dello scacchiere offensivo in vista del prossimo campionato di Promozione.

L’A. S. D. Lacco Ameno è felice di comunicare agli organi di stampa ed ai suoi tifosi di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive di Salvatore Lombardi calciatore classe 1995. Cresciuto nel Barano, Salvatore è una vecchia conoscenza anche del Lacco Ameno avendo già vestito la maglia rossonera. Centrocampista duttile, dai piedi buoni e dalla grande corsa, Lombardi si è già messo a disposizione per prepararsi al meglio in vista dei primi impegni ufficiali.

L’A. S. D. Lacco Ameno è felice di comunicare agli organi di stampa ed ai suoi tifosi di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive di Matteo Muscariello calciatore classe 2001. Dopo l’esperienza alla Vis Montorese, torna sull’isola tra le maglie rossonere. Giocatore dal fisico imponente e dalla tanta grinta, Matteo è pronto a calarsi nel mondo dei grandi con impegno e dedizione".