Frattamaggiore, ufficiale l'arrivo di Pepe

FRATTAMAGGIORE - Il Frattamaggiore, attraverso una nota, ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo per le prestazioni sportive di Giuseppe Pepe. Difensore centrale classe 2001, il talentuoso under vanta esperienze in compagini importanti come Napoli, Casertana, Benevento e Paganese. Alto 1,87 cm, Pepe è un centrale di difesa ben strutturato, che all'occorrenza sfoggia una buona tecnica. Proveniente dalla società di Pagani, il giovane difensore andrà a completare il pacchetto arretrato insieme ad Oliva e gli over Viglietti e Tommasini. A lui va un caloroso benvenuto con l'augurio che possa raggiungere risultati eccellenti in maglia nerostellata!".