Angri, La Mura si è dimesso: "14 mesi ricchi di soddisfazioni e risultati"

ANGRI - Salvatore La Mura lascia l'Angri, avendo presentato le sue irrevocabili dimissioni. La società "nel rispetto della sua decisione, lo ringrazia per l'ottimo lavoro svolto e guarda avanti confermando il cronoprogramma societario che ha pianificato la fase progettuale per la stagione 2019-20". Di seguito il comunicato di La Mura. "Questi 14 mesi sono stati ricchi di soddisfazioni e risultati, il duro lavoro ci ha ripagato e vado fiero di essere stato un componente attivo di questa società. Ho lavorato senza risparmiarmi con passione, grande dispendio di energie e risorse personali, con umiltà e correttezza nell’ interesse esclusivo della società. Ad oggi con questo comunicato ratifico le mie dimissioni irrevocabili da dg dell’Angri in quanto non più in accordo con la politica societaria, alla quale vanno i miei ringraziamenti auspicando che sia in grado di migliorare quanto di buono fatto sino ad oggi, nella continuità progettuale, sportiva e gestionale che il blasone della nostra storia calcistica impone. Auguro inoltre alla squadra le migliori fortune calcistiche, consapevole che riuscirà a conseguire l’obiettivo che si è prefissato ad inizio della stagione sportiva. Forza grigiorossi sempre!".

