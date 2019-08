Real Agro Aversa, ecco il nuovo staff tecnico

AVERSA - Il Real Agro Aversa definisce lo staff tecnico che supporterà mister Sannazzaro Giovanni nella prossima stagione 2019-20. La preparazione atletica della squadra del presidente Guglielmo Pellegrino è stata affidata a Carmine Trinchese, che sarà anche il vice allenatore di Sannazzaro. Arriva ad Aversa dopo le esperienze con Casalnuovo, Real Albanova, Palmese e Saviano. Il preparatore dei portieri, che già sta seguendo Merola, Marino e Avolio in questi giorni di preparazione, sarà invece Pasquale Anna del Franco, già con Gragnano e Aversa in Serie D. Il fisioterapista della squadra sarà invece Daniele Riccio mentre Mimmo Barra è il massaggiatore scelto dalla società per seguire i ragazzi a disposizione di Sannazzaro. Il magazziniere della squadra sarà invece Vincenzo Verolla, storico esponente del calcio aversano.

