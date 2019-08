Virtus Goti, i convocati del tecnico Del Prete per il ritiro

SANT'AGATA DE' GOTI - La Virtus Goti è pronta a ripartire. La società ha infatti comunicato che, "agli ordini del tecnico Alessandro Del Prete", la squadra si ritroverà "nella mattinata di lunedì 19 agosto per iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato di Promozione allo Ievoli". Questo l'elenco dei convocati: "Stanzione, Bernardo, De Matteo, Crispino, Penza, Cimmino, Raimo, Scognamiglio, Mortaruolo, Esposito, Imperatore, Iodice, Loto, Flavio, Morante, Rea, Sepe, Sossio Romano, Stellato, Varavallo, Yassine". Al gruppo, come si apprende dal comunicato, "si uniranno anche alcuni calciatori, under e over, per i quali i tesseramenti sono in via di definizione, e altri che saranno valutati ai fini dell'eventuale tesseramento".