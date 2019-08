San Vitaliano, presi Picardi e Ragosta

SAN VITALIANO - Tramite un comunicato, il San Vitaliano ha annunciato che sono "in arrivo altri due giocatori, questa volta prelevati dall'Hermes Casagiove: Pietro Picardi, classe '97, esterno alto di fascia destra con esperienza a Portici, Casalnuovo, Virtus Volla e ricordiamo anche la sua stagione a San Vitaliano. Michele Ragosta, classe 91, difensore centrale dai trascorsi in Acerrana e Puteolana 1909. Entrambi i calciatori hanno voglia di riscattare l'infelice stagione a Casagiove e riportare in alto i colori gialloblu"