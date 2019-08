Gelbison, presi Diop e Di Gregorio

VALLO DELLA LUCANIA - Due nuovi arrivi per la Gebilson, che ha annunciato gli arrivi di Diop Ousmane e Raffaele Di Gregorio. Questo quanto comunicato dalla società: "Un autentico campione della categoria. Giocatore estroso e abile,centrocampista di grande visione. Classe 1994 proviene dal Campobasso dove ha giocato fino al 2018 . In precedenza ha militato nel Roccella e prima ancora nel Potenza sempre in serie D dove è stato protagonista della vittoria del campionato. Nel 2106 ha giocato con il Bisceglie. Anche qui vittoria del campionato! Nella Gelbison ufficializzato anche l’ingaggio di Raffaele Di Gregorio. Originario di Vico Equense classe 1999, è un difensore esterno. Proviene dal Legnago dove ha disputato il campionato di serie D nel girone B. Nell’annata 2017 2018 ha militato nelle fila del Matelica in serie D girone F".