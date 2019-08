PUGLIANELLO - Continua l'allestimento della rosa per la Polisportiva Puglianello, nepromossa in Promozione. Alla corte di mister Gaetano fasano approda un jolly difensivo: Francesco Verdone, ex Jumilla (serie C spagnola), taranto, Rimini e Marcianise in serie D, Cassino in Eccellenza, Aquile rosanero e Maddalonese nelle ultime stagioni.

