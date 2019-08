Vico Equense, Borrelli: "C'è un abisso tra Eccellenza e Promozione"

VICO EQUENSE - Il Vico Equense ha ripreso gli allenamenti dopo la pausa di Ferragosto ed in attesa del via ufficiale della stagione, previsto per il 31 agosto a Sant’Agnello in Coppa Italia. Scalda i motori anche il bomber Luca Borrelli, autore lo scorso anno in Promozione di 22 reti e decisivo per il salto di categoria del Vico. Borrelli conosce bene il girone B di Eccellenza per averlo vinto con il Gragnano (contro il quale il Vico sosterrà una amichevole sabato 24 dopo il test del 21 a Massaquano con il Pomigliano) e per aver giocato di recente con la Battipagliese: “Tra Promozione ed Eccellenza c’è un abisso - spiega Borrelli - e per fare bene servirà grande continuità di rendimento e di risultati. Il girone A è più bello, il girone B più difficile. Le trasferte saranno lunghe e dovremo attrezzarci. Partiamo per arrivare a 43-44 punti, poi si vedrà. Possiamo dire la nostra perché non ci sono corazzate ma davvero saranno tutte battaglie”. Per Borrelli il Vico Equense deve dunque ripartire come aveva finito: “Abbiamo lo stesso gruppo e giocheremo allo stesso modo, stavolta però siamo partiti tutti insieme e questo è un vantaggio. Per me dovrà essere la stagione della conferma, migliore come contributo alle vicende della squadra anche di quella dello scorso anno“.

