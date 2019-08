CIMITILE - Salvatore Colonna si accasa al Cimitile. L’attaccante esterno classe 1998, ex Juve Stabia, approda in Promozione con la formula del prestito dall Nola. Con la formazione bianconera il calciatore ha disputato sia il campionato di Eccellenza che di Serie D. Colonna da oggi è a disposizione di mister Galluccio per l’inizio del ritiro dei granatieri.

