Lions Mons Militum, 1-0 nel test contro la Virtus Avellino

MONTEMILETTO - Il Lions Mons Militum supera in amichevole la Virtus Avellino. La compagine di Contaldo esprime un bel calcio già nelle prime battute: zerillo verticalizza per Del Sorbo, che anzichè di calciare a rete crossa per i compagni da buona posizione. La Lions è ancora pericolosa sull'asse Zerillo-Del Sorbo, ma anche in questo caso l'ex San Tommaso non trova il bersaglio. La Virtus si scuote con Fragiello, che spalle alla porta si gira timbrando la traversa. Nella ripresa, Garzone inventa un assist dal nulla per Simone Carpenito, che brucia la marcatura dei centrali e a tu per tu con l'estremo difensore virtussino non sbaglia. Al 70' Bongiovanni è costretto a lasciare il campo: infortunio muscolare. La girandola di cambi bianconeroverde non porta a nulla, vincono i leoni.

