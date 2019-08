Sporting Pontecagnano, arriva il mediano Navarra

PONTECAGNANO - Lo Sporting Pontecagnano ha annunciato, tramite una nota, "l’acquisizione delle prestazioni sportive del Sig. Sebastiano Navarra. Il mediano classe ’85, all’occorrenza anche difensore completo, va ad aggiungere ulteriore esperienza al centrocampo di mister Parisi. Navarra ha giocato diverse stagioni in Irpinia vincendo due campionati con il San Michele Serino e Solofra oltre a vestire la maglia dell’Fc Avellino. Nel salernitano importanti esperienze al Miranda San Severino e Sanseverinese. Il giocatore si è aggregato al gruppo da qualche giorno ed ha convinto la Proprietà rappresentata dal Presidente Sergio Mignoli". Queste le sue prime parole: “E’ un piacere venire qui, la società tutta e il mister Parisi mi hanno fatto sentire subito a casa e per me questo è un fattore importantissimo nonostante faccia parte di questo gruppo da pochi giorni. Ho conosciuto compagni nuovi, l’ambiente è sereno e credo che ci siano tutte le carte in regola per fare un ottimo campionato. Sono di poche parole, non vedo l’ora di mettermi in gioco con la nuova maglia. La rosa è attrezzata in ogni reparto, sia con giocatori esperti che con giovani interessanti quindi cercheremo di dimostrare il nostro valore in campo cercando di raggiungere gli obiettivi prefissati”.