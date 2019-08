Montesarchio, arriva Sciancalepore

MONTESARCHIO - Attraverso un comunicato, il Montesarchio ha annunciato "di aver acquisito le prestazioni del promettente terzino classe 2002 Pietro Sciancalepore . Il ragazzo fortemente voluto dal nostro Nunzio Nazzaro, ha accettato di vestire la nostra storica maglia rifiutando offerte da categorie superiori. Pietro è cresciuto nella prestigiosa A.S.D. Grippo Drs Benevento, dove nell'ultimo anno ha trionfato nel campionato regionale di competenza. Inoltre vanta un anno nell' under 16 nazionale della Casertana F.C. dove si è messo in mostra per le sue qualità di spinta e senso della posizione".