Virtus Avellino, ha firmato il promettente Anzalone

AVELLINO - La Virtus Avellino si fa un regalo di mezza estate e si assicura le prestazioni sportive di un under di belle speranze per la corsia di sinistra. Il nuovo innesto che rafforzerà ancora di più il reparto difensivo di Mister Della Rocca risponde al nome di Simone Anzalone. Mancino dal fisico esplosivo e dal carattere grintoso, classe 2000, che lo scorso anno è stato protagonista con la maglia del Nola in Serie D. Cresciuto alla Scuola calcio Picentia, Simone Anzalone si fa subito notare per la sua maturità calcistica e nella stagione 2017/2018 passa – non ancora 18enne – alla Picciola dove disputa ben 30 presenze nel Campionato di Eccellenza. Una stagione più che positiva quella del giovane laterale sinistro salernitano che l’anno dopo fa il salto di categoria e passa al Nola in serie D dove colleziona ben 24 presenze, di cui 18 da titolare, e due soli cartellini gialli.

