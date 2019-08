Virtus Avellino, Limatola torna in biancoverde

AVELLINO - Attraverso un comunicato la Virtus Avellino ha annunciato che "Alla corte di mister Della Rocca arriva Gianmarco Limatola, esterno d'attacco classe 92, lo scorso anno in forza all'Agropoli dove ha messo a segno 5 gol, di cui uno importantissimo nella semifinale Play Off nazionale per l’accesso in Serie D. Quello di Limatola è un ritorno in terra d’Irpinia dove era approdato già nel gennaio 2018 proprio alla Virtus Avellino squadra con la quale aveva sfiorato il Play Off. Sua la rete non ritenuta valida dalla terna arbitrale nell’ultimo match della stagione 2017/2018 contro il Sorrento che aveva fatto gridare allo scandalo. Limatola andrà a rafforzare il reparto d’attacco della società virtussina e rappresenterà una valida alternativa nello scacchiere di mister Della Rocca per la nuova avventura nel massimo campionato regionale".