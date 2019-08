Albanova, due rinforzi: Peluso e Migliarotti

Casal di Principe - Doppio colpo in casa Albanova. I biancocelesti, infatti, hanno ufficializzato gli arrivi del centrocampista Ciro Peluso (2001) e del difensore Mario Migliarotti (2001), con questa nota: "L'Albanova Calcio rende noto il tesseramento a titolo definitivo del calciatore Ciro Peluso. Centrocampista classe 2001, Peluso lo scorso anno ha militato tra le fila del Giugliano. In passato ha vestito, tra le altre, le maglie di Paganese, Benevento e Potenza. L'Albanova Calcio rende noto il tesseramento a titolo definitivo del calciatore Mario Migliarotti. Difensore classe 2001, lo scorso anno ha vestito la maglia dell'Afro Napoli United. Per lui esperienze nei settori giovanili di Salernitana e Benevento. Ai due nuovi arrivi il più caloroso benvenuto in biancazzurro".