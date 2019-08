Afragolese, qualità per la mediana: ha firmato Marco Conte

AFRAGOLA - L’Afragolese annuncia l'ingaggio di Marco Conte, centrocampista proveniente dal Grumentum. Classe '88, Marco è stato uno dei protagonisti la scorsa stagione nell'incredibile promozione in serie C dell'Az Picerno. Conte vanta una lunghissima esperienza in serie D con le maglie di Matera, Sant'Antonio Abate, Sibilla Bacoli, Monterotondo, Marcianise ed Herculaneum. Un vero colpo per l'Afragolese che è riuscita a portare in rossoblu, dopo un'estenuante trattativa, uno dei migliori calciatori in circolazione.

